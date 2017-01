Noodzaak bouw dorp langs bypass verdeelt raad Kampen

Is er bij Kampen behoefte aan een nieuw dorp of is de bouw ervan overbodig? De gemeenteraad spreekt zich donderdag uit over rapporten die aantonen dat de bouw noodzakelijk is. In maart volgt het definitieve besluit over het dorp. Gaat het plan niet door, dan zit Kampen met een strop van 40 miljoen euro.

Het plan werd begin 2015 afgeschoten door de Raad van State, maar de colleges van Kampen en Zwolle en de provincie Overijssel willen dat het dorp alsnog gefaseerd wordt aangelegd. Het idee is dat Reeve wordt gebouwd als een oud Zuiderzeestadje met circa 3000 inwoners, een café, een kerk, een hotel en een dorpsschool. Het moet voor een deel op eilanden en terpen komen, met een eigen zwemplas en jachthaven. De bouw ervan was allang begonnen als de crisis op de woningmarkt niet was uitgebroken. Door die crisis werd steeds nadrukkelijker de vraag gesteld of er wel kopers zouden zijn.

Begin 2015 zette de Raad van State een dikke streep door het bestemmingsplan. Hoofdreden: er was geen tot onvoldoende onderbouwing van de behoefte aan ruim 1100 woningen in Kampen. Nieuwe rapporten moeten dat alsnog aantonen. Bovendien beslist de gemeenteraad in maart niet over de bouw van 1100 woningen, maar van 600 die er in een periode van tien jaar moeten komen. De rest wordt mogelijk daarna gebouwd.

Het dorp en vooral de komst van de bypass van de IJssel als onderdeel van het landelijke project Ruimte voor de Rivier splijten al jarenlang de gemeenteraad. Een „immens dossier”, zo omschrijft wethouder Veldhoen (ChristenUnie) het. Hij werd als bestuurder verantwoordelijk toen het traject allang in gang was gezet. Als de raad niet met de plannen akkoord gaat, moet er 40 miljoen euro worden afgeboekt. „En dan blijft de vraag staan waar we de komende tien jaar dan die 600 woningen gaan bouwen.”

Fractievoorzitter Palland-Mulder van het CDA zegt dat haar partij kan instemmen met de bouw van de woningen. „Belangrijk is dat we de financiële schade zo veel mogelijk beperken. Op de langere termijn heeft Kampen geen woningbouwlocaties meer. Het is nog steeds een prachtige locatie voor woningbouw.”

De SGP onderstreept dat er met het project onverantwoorde risico’s zijn aangegaan met publiek geld. Fractievoorzitter Van den Bosch wil dat er donderdag wordt teruggekeken naar wat er fout ging. „We moeten niet weer een project aangaan als we van tevoren weten dat we bij tegenslag de lasten niet kunnen dragen”, verwijst Van den Bosch naar het dreigende miljoenentekort. Een bedrag waar de SGP, als fervent tegenstander van het hele project, zich niet verantwoordelijk voor voelt. Over een finaal ja of nee tegen de bouwplannen laat hij zich nog niet uit. Hij wil eerst een uitgewerkt voorstel van het college.

Gemeente Belang Kampen is ook altijd kritisch geweest over de bouwplannen. Volgens fractievoorzitter Holtland moet Kampen zeker niet alleen het verlies dragen als de plannen door de raad worden afgewezen. Ook Zwolle en de provincie Overijssel moeten in dat geval bijdragen.