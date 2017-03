Nog veel mis met etiketten peutermelk

Op een derde van de etiketten van peutermelk staan nog altijd onjuiste gezondheidsclaims. Dat concludeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in een dinsdag verschenen onderzoek.

De situatie is wel verbeterd ten opzichte van een eerder onderzoek in 2014. Toen voldeden slechts 15 procent van de etiketten van onderzochte producten.

In het nieuwe onderzoek controleerde de toezichthouder 25 producten peutermelk van 16 fabrikanten. Daarvan voldeden er 17 aan de wetgeving. De samenstelling en kwaliteit van de producten werden buiten beschouwing gelaten.

Als voorbeelden van ongeoorloofde vermeldingen geeft de NVWA ‘geen suiker toegevoegd’. Dit mag alleen vermeld worden als ook op het etiket staat dat er van nature aanwezige suikers in het product zitten. Dat was echter niet het geval. Een ander voorbeeld is de claim ‘licht(er) verteerbaar’ op geitenmelkproducten. Wetenschappelijk is niet bewezen dat geitenmelk lichter verteerbaar is.

Op etiketten mogen alleen goedgekeurde claims staan. Deze zijn opgenomen in de Europese regelgeving. Zo mogen er geen vergelijkingen met moedermelk worden gemaakt en mogen claims niet misleidend zijn.