Nog steeds te weinig kennis over reanimatie

Nederlanders weten nog steeds niet goed wat ze moeten doen als iemand een hartstilstand krijgt. Bijna driekwart heeft te weinig kennis over reanimatie. Dat was twee jaar geleden ook al zo. Volgens het Rode Kruis is het van groot belang dat hier verandering in komt en dat mensen een reanimatiecursus gaan volgen.

De kennis van over het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED), is wel iets toegenomen. In totaal 80 procent weet wat een AED is. Dat was twee jaar geleden 76 procent. Weinig mensen (een kwart) weten echter hoe het apparaat werkt.

„De lage kennis over reanimatie is ernstig. Het is van levensbelang dat Nederlanders massaal leren reanimeren en de AED leren te bedienen”, aldus Gijs de Vries, directeur van het Nederlandse Rode Kruis. „Als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en de AED wordt gebruikt, dan stijgt de overlevingskans van een slachtoffer aanzienlijk. We roepen dan ook iedereen op een reanimatiecursus te doen.”