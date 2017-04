Nog steeds te veel suiker in voedingsmiddelen

De levensmiddelenindustrie doet nog onvoldoende om suiker, vet en zout in voedingsmiddelen te verminderen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleef het suikergehalte in vrijwel alle voedingsmiddelen in de afgelopen vijf jaar gelijk. Dat staat haaks op het streven sinds 2014, toen werd afgesproken met het ministerie van Volksgezondheid om voedingsmiddelen minder zoet, zout en vet te maken.

Volgens een donderdag verschenen rapport van het RIVM nam het zoutgehalte in een aantal producten wel af. Zo zit er in brood nu bijna een vijfde (19 procent) minder zout vergeleken met 2011. Ook bepaalde soorten sauzen, soepen, groenten en peulvruchten in blik of glas en chips hebben een lager zoutgehalte. Het gaat om afnames van tussen de 12 en 26 procent vergeleken met vijf jaar geleden.

Het RIVM stelt ook vast dat enkele productgroepen, waaronder sommige soorten vleeswaren, een lager verzadigd vetgehalte hebben. Toch moeten er volgens het gezondheidsinstituut nog flinke stappen gezet worden om eerder geformuleerde ambities voor 2020 over gezondere voeding te halen.

Eerder dit jaar riepen organisaties als de Hartstichting, de Nierstichting en de Consumentenbond de overheid al op om beter te gaan controleren of er minder zout, suiker en verzadigd vet in ons eten en drinken zit. Voedselwaakhond foodwatch waarschuwde al eerder dat minister Edith Schippers (Volksgezondheid) te weinig optreedt tegen de voedselindustrie en te veel vertrouwt op zelfregulering.

Nederlanders consumeren omgerekend gemiddeld 30 suikerklontjes per dag. Op jaarbasis is dat 44 kilo. Bij kinderen is dat zelfs nog wat meer.