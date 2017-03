Nog geen officieel bericht over studenten

Over het lot van de twee vermiste leden van studentenvereniging Navigators uit Nijmegen ontbreekt nog elk officieel bericht. Dinsdagavond hoorde het bestuur van de vereniging wel dat een verenigingslid om het leven was gekomen in de Franse Alpen. Dat heeft bestuurslid Tessa Katerberg woensdag gezegd.

De vereniging, de universiteit en de hogeschool willen niet zeggen waar het door de lawine getroffen drietal studeerde en wie om het leven is gekomen. Zij wachten op een officiële bevestiging die hen via burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen zou moeten bereiken, zei rector magnificus Han van Krieken.

„Ik kan niet omschrijven wat een gebeurtenis als deze met je doet”, legde Katerberg uit. „Het is een shock, onwerkelijk. Het doet wel erg goed dat onze leden elkaar opzoeken om emoties te delen.” Dat de Navigators nog steeds niet weten hoe het met de twee vermiste studenten is, valt hen zwaar. „Als er duidelijkheid is kun je richting geven aan je gevoel. Dan begint het verwerken.”

De burgemeester, een dominee en een pastoor gaan woensdagmiddag naar het verenigingsgebouw om de toegestroomde verenigingsleden een hart onder de riem te steken. De studentenclub wordt volgens Katerberg overstroomd met reacties en troost. „Daar zijn we dankbaar voor.”