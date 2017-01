Nog geen motief bekend voor neersteken agent

Het is nog onduidelijk wat de man heeft bezield die in de nacht van zaterdag op zondag een agent neerstak in Amsterdam. Volgens een politiewoordvoerder is het nog niet gelukt om de verdachte te verhoren. Hij wil hieraan niet meewerken en is nog steeds agressief.

Ook de identiteit van de man, die geen Nederlands spreekt, is nog niet bekend. De agent werd rond 00.30 uur in zijn nek gestoken toen hij op de fiets aan het surveilleren was op het Rembrandtplein. Volgens de zegsman heeft hij geluk gehad. Het slachtoffer is net naast zijn halsslagader geraakt. De wond is in het ziekenhuis gehecht en de agent kon daarna weer naar huis. „Maar zo’n onverwacht geweldsincident hakt er wel in bij het politiekorps”, aldus de woordvoerder.