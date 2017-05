Nog 40 relschoppers Rotterdam vast

Van de honderd relschoppers die zondag tijdens ongeregeldheden na het duel Excelsior-Feyenoord (3-0) in het centrum van Rotterdam zijn aangehouden, zitten er maandag nog circa veertig vast.

Het gaat voornamelijk om mensen die verdacht worden van openlijke geweldpleging, aldus het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Zij blijven voorlopig nog vastzitten. Dinsdag of woensdag wordt bekeken of ze worden voorgeleid aan de rechter-commissaris of dat zij worden vrijgelaten. Dat laatste zal alleen gebeuren met een verbod om komende zondag in de buurt van De Kuip of de Coolsingel te komen, aldus het OM.

Voor een of twee van deze verdachten heeft de officier van justitie zijn hand over zijn hart gestreken; zij moeten deze maand eindexamen doen.

Zestig anderen zijn inmiddels op vrije voeten gesteld. Zij worden verdacht van zaken als vernieling of belediging van agenten en hebben een boete of een strafbeschikking gekregen.

De politie heeft inmiddels een team van twintig rechercheurs belast met het onderzoek naar de ongeregeldheden. Zij zullen zich richten op de nog niet aangehouden relschoppers, die in het centrum van Rotterdam stenen, flessen, terrasstoelen en straatmeubilair naar politiemensen en andere hulpverleners gooiden.

OM en politie willen zo snel mogelijk beelden publiceren van die incidenten. Daarmee moet volgens de opsporingsautoriteiten worden voorkomen dat zij zondag in of bij De Kuip of eventueel maandag op de Coolsingel zich opnieuw kunnen misdragen.

De politie heeft het publiek opgeroepen beeldmaterieel in te sturen. „Personen die betrokken zijn geweest bij de rellen, kunnen zich uiteraard te allen tijde vrijwillig bij de politie melden”, aldus de Rotterdamse politie.