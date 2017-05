„Noem Kamervertrek naar verzetsheld”

Een van de vertrekken van de SGP in het Tweede Kamergebouw krijgt misschien de naam van de verzetsstrijder die van daaruit te pletter sprong om niet door te slaan. Kamervoorzitter Khadija Arib voelt wel voor het pleidooi van SGP-voorlichter en Binnenhof-gids Menno de Bruyne om deze Gerrit Kastein te eren.

De Duitse geheime politie verhoorde in 1943 in het kamertje de communistische verzetsman Gerrit Kastein. Die wierp zich, toen zijn bewakers hem even uit het oog verloren, met de stoel waarop hij was vastgebonden en al uit het raam. Kastein was bang in de martelkamer zijn kompanen te verraden en pleegde liever zelfmoord, zei De Bruyne eerder tegen de redactie van het tv-programma Jinek.

Volgens De Bruyne zou het mooi zijn de kamer te vernoemen naar Kastein, „gelet op wat er is gebeurd in het hart van de democratie”. „Hij gaf zijn leven voor de strijd tegen de vijand”, aldus de SGP-voorlichter.

Arib heeft De Bruynes voorstel in beraad. Haar woordvoerder wijst erop dat tal van ruimtes aan het Binnenhof een bijzondere geschiedenis hebben en soms zelfs een eigen naam zouden verdienen.