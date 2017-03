Nieuwe zoektocht naar vermiste Jolanda Meijer

In de buurt van het Groningse Zuidbroek (gemeente Menterwolde) wordt woensdag gezocht naar stoffelijke resten van de in 1998 verdwenen Jolanda Meijer. De politie Noord-Nederland bevestigt berichtgeving daarover van RTV Noord en het Dagblad van het Noorden, maar heeft verder geen details.

De vrouw, destijds 34 jaar oud, werkte als prostituee en was moeder van twee kinderen. Sinds haar verdwijning is regelmatig naar haar gezocht op meerdere plaatsen in Groningen. Dat gebeurde onder meer in 2012 in drie gierkelders bij twee boerderijen in Winsum.

Bij de politie kwamen na een herhaalde oproep in een uitzending van Opsporing Verzocht van oktober vorig jaar 27 tips binnen. Die zorgden niet voor een doorbraak in het onderzoek, Het uitloven van een beloning voor de gouden tip van ruim 11.000 euro (destijds 25.000 gulden) kort na haar verdwijning, bleef eveneens zonder resultaat.