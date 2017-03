Nieuwe stap in strijd toelating kind met down

Mag een basisschool kinderen met een beperking of handicap weigeren of moet een school zo’n kind altijd toelaten en voor passende ondersteuning zorgen? Die vraag leggen de ouders van Kubo op 8 maart voor aan het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. De 13-jarige jongen heeft het downsyndroom en werd in groep 7 van school verwijderd.

Met de zaak van Kubo wordt voor het eerst het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap op tafel gelegd. Vorig jaar bekrachtigde Nederland dat verdrag. Daarin staat dat onderwijs inclusief moet zijn. Dat betekent dat ieder kind, ook met een beperking, welkom is en dat de school hulp regelt.

In de huidige Wet passend onderwijs bepaalt de school echter of een kind - eventueel met maatregelen - in de lessen valt in te passen. Zo niet, dan wordt het kind doorgestuurd naar speciaal onderwijs.