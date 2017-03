Nieuwe hoofdredacteur RD: boven het nieuws staat: De Heere regeert

De nieuwe hoofdredacteur van deze krant, S. M. de Bruijn, is woensdag gestart. De Bruijn was al meer dan twaalf jaar de directe plaatsvervanger van zijn voorganger: W.B. Kranendonk.

De Bruijn gaf in een brief aan de lezers woensdag in het Reformatorisch Dagblad aan dat hij op zijn journalistieke agenda een streep heeft gezet onder drie woorden:

1. Waarheid. „Sinds het aantreden van de nieuwe president van de VS wordt er in de media voortdurend gesproken over nepnieuws. Denk aan de vraag hoeveel publiek er was bij de inauguratie van Trump. Het is de taak van journalisten om bronnen te onderzoeken, aan waarheidsvinding te doen en de lezer daarover te informeren.”

2. Vertrouwen. „De discussie over nepnieuws staat niet op zich zelf. Het gaat om de vraag wie je vandaag de dag nog kunt vertrouwen. De overheid? Het volk? Rechters? Je vrienden? Ook media raken het vertrouwen van lezers en bezoekers kwijt. Dat moeten ze terugwinnen door zorgvuldig en evenwichtig te zijn en, waar mogelijk, openheid te geven over de manier van werken. Dit gesprek met de lezer hoort daar ook bij.”

3. Hoop. „Het gebrek aan vertrouwen ontstaat onder andere door gevoelens van angst en onveiligheid. Geen wonder, want de krant staat vol sombere berichten: natuurgeweld, aanslagen, ziekten, vluchtelingen, seksualisering enzovoort. Dat nieuws mag niet verzwegen worden. Toch mag dat niet het laatste woord hebben.”

Volgens De Bruijn hebben de drie bovengenoemde woorden bij het Reformatorisch Dagblad een veel diepere betekenis dan bij andere media. „Als Gods Woord het vertrekpunt is voor je werk als journalist of als hoofdredacteur, dan bezie je oorlogen en aardbevingen, verkiezingen en verdeeldheid, ontkerkelijking en christenvervolging vanuit een ander perspectief. Boven al dat nare nieuws staan twee Bijbelteksten, als het ware boven elke krantenpagina. De eerste is de tekst waarmee de psalmen 93, 97 en 99 beginnen: de Heere regeert. De tweede is uit Rom. 8:28. God bestuurt deze wereld niet grillig of met willekeur, maar met één groot doel: ten goede van degenen die Hem liefhebben.”

Aan het einde van zijn brief aan de lezers bedankt De Bruijn zijn voorganger Kranendonk voor „de grote bijdrage die hij mocht leveren aan de meningsvorming in de gereformeerde gezindte.”