Nieuw Amsterdam vertaalt roman Bill Clinton

Uitgeverij Nieuw Amsterdam heeft de vertaalrechten gekregen van de roman The President is Missing. Het boek van de Amerikaanse oud-president Bill Clinton en auteur James Patterson verschijnt naar verwachting in juni 2018. De uitgeverij verwierf de rechten via een veiling, werd maandag bekend.

The President is Missing is de eerste roman van de hand van een Amerikaanse (oud-)president. In het boek staan details die alleen een president kan weten. „Het is erg leuk om over een zittende president te schrijven”, zei Clinton eerder in een verklaring. „Ik ga gebruikmaken van alles wat ik weet over het presidentschap, het leven in het Witte Huis en de manier waarop Washington werkt.”

Patterson noemt de samenwerking met Clinton het hoogtepunt van zijn schrijverscarrière. „Het is geweldig om toegang te hebben tot informatie uit de eerste hand. Lezers zullen van binnenuit ontdekken hoe het is om president te zijn.”

Uitgever noemt het een eer de vertaalrechten te hebben. „We zijn ongelooflijk nieuwsgierig naar dit boek.”