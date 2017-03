Het half februari geboren neushoorntje in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een naam: Karuna. Die naam is gekozen uit bijna achtduizend inzendingen.

Het gaat om een Indische neushoorn, die vooral voorkomt in Noord-India en in Nepal. Omdat het lekker weer is, mag het neushoorntje al regelmatig naar buiten.

Arina de Waal uit Vlaardingen verzon de winnende naam. Volgens haar betekent Karuna „een hart vol mededogen voor alle wezens” en dat vond De Waal mooi in de huidige tijd.