Negen vluchtelingen uit vrachtwagen geplukt

De politie heeft donderdagavond in Hazeldonk, tussen de Belgische grens en Breda, negen vluchtelingen uit een vrachtwagen gehaald. Een van hen had vanuit de vrachtwagen gebeld naar de politie, met de mededeling dat ze onderweg waren van België naar Nederland.

Agenten traceerden de vrachtwagen bij Hazeldonk. Uit de laadruimte kwamen negen volwassenen tevoorschijn. Wie ze zijn, waar ze vandaan komen en wat er met ze moet gebeuren, wordt uitgezocht, zegt een politiewoordvoerder.

De chauffeur is aangehouden. Onderzocht wordt waar hij vandaan komt en of hij de negen verstekelingen bewust of onbewust heeft meegenomen. De vrachtwagen had een Spaans kenteken.