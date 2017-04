Nederlandse vlaggen halfstok voor „Stockholm”

Op het stadhuis in Utrecht hangt zaterdag de vlag halfstok. De gemeente wil daarmee medeleven betuigen aan de slachtoffers van de aanslag in Stockholm. Burgemeester Jan van Zanen heeft zijn condoleances overgebracht in een brief aan de Zweedse ambassadeur, meldt de gemeente via Twitter.

Ook op het stadhuis in Amsterdam hangen de vlaggen halfstok. De Nederlandse steden volgen het voorbeeld van Stockholm. In de hele Zweedse hoofdstad hangen de vlaggen zaterdag halfstok.

Bij de aanslag reed een man vrijdag met een gestolen vrachtwagen in op winkelend publiek. Vier mensen kwamen om.