Nederlandse snowboarder (35) dood in Tirol

Een 35-jarige Nederlandse snowboarder is donderdagavond in een Oostenrijks ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie van Tirol vrijdag. Het slachtoffer, afkomstig uit Scheveningen, kwam maandag in Sölden onder een lawine terecht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kon zijn dood vrijdagavond niet bevestigen.

Ook woensdag en vrijdag waren er lawines in Oostenrijk. Daardoor kwamen in totaal zes wintersporters, onder wie vier Zwitsers, om het leven. De nationaliteit van de andere twee is nog niet bekendgemaakt. „We hebben geen reden om aan te nemen dat de andere slachtoffers Nederlanders zijn”, aldus de woordvoerster van Buitenlandse Zaken vrijdagavond. Er zijn volgens haar geen Nederlandse wintersporters als vermist opgegeven.