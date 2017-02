Een 21-jarige Nederlandse vrouw is om het leven gekomen door een ongeluk op een Duitse snelweg A42. Ze zat in een auto die bij een inhaalmanoeuvre onder een vrachtwagen bekneld raakte. De vrouw stierf ter plekke. De 24-jarige bestuurster, ook uit Nederland, raakte zwaargewond. De oorzaak is volgens de politie nog niet bekend.

Het ongeluk gebeurde bij Gelsenkirchen, in de richting van Dortmund. De weg was na het ongeluk uren dicht.