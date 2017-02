Een 48-jarige Nederlander is in Duitsland om het leven gekomen door een bedrijfsongeluk. Een pakket met stalen delen van in totaal 2500 kilo kwam bovenop hem terecht. Hij stierf ter plekke, meldde de Duitse politie vrijdag.

Het ongeluk gebeurde in de plaats Herzlake, over de grens bij Emmen. De man verplaatste pakketten met zijwanden voor vrachtwagenopleggers. Zo’n pakket van 14 meter lang en 5 meter hoog viel door nog onbekende oorzaak om. De man raakte eronder bekneld.