Een 28-jarige man uit het Limburgse Swalmen is donderdag om het leven gekomen door een ongeluk in Duitsland. Hij zag een rij auto’s bij een verkeerslicht over het hoofd, probeerde op het laatste moment uit te wijken en botste daarbij tegen een boom. Doordat de Limburger zijn gordel niet omhad, werd hij uit het voertuig geslingerd. Hij stierf volgens de Duitse politie ter plekke.

Het ongeluk gebeurde bij het dorp Kapellen, een paar kilometer over de Duits-Limburgse grens.