Nederland roept ambassadeur Eritrea op matje

Nederland ontbiedt vrijdag de Eritrese ambassadeur. Het kabinet wil opheldering over de Eritrese jeugdconferentie in Veldhoven van afgelopen weekeinde en andere pogingen Eritreeërs in Nederland te beïnvloeden, deelde minister Lodewijk Asscher (Integratie) woensdagavond aan de Tweede Kamer mee.

Het kabinet kijkt al langer met argusogen naar de greep die het bewind in Eritrea probeert te houden op Eritreeërs die naar Nederland zijn uitgeweken. In het paasweekend wilde de jongerenbeweging van de partij van de Eritrese president Isaias Afewerki een conferentie houden in het Brabantse Veldhoven. Ook de rechterhand van Afewerki zou daar spreken. Maar de burgemeester verbood de conferentie, omdat protestacties van tegenstanders van het regime bij het vergadercentrum uit de hand liepen en de openbare orde in het geding was.