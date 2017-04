Nederland kwetsbaar voor ransomware

Ransomware, software die een computer ‘gijzelt’ door alle bestanden te versleutelen, is vaak gericht tegen Nederlandse doelwitten. In Europa vormt Nederland, samen met Rusland en Italië, de top drie van doelwitten, becijferde beveiligingsbedrijf Symantec in het Internet Security Threat Report over 2016. Vaak wordt een betaling geëist om de versleutelde bestanden weer toegankelijk te maken.

Van alle aanvallen met ransomware in Europa is 3,4 procent gericht tegen Nederlanders. Italië is doelwit van ruim 7 procent van de gijzelsoftware en Rusland 3 procent. Wereldwijd staat Nederland op plek zes. Volgens expert Dick O’Brien van Symantec is het hogere aantal aanvallen in Nederland mogelijk te verklaren door het feit dat Nederlanders goed Engels spreken. De meeste e-mails met ransomware zijn opgesteld in het Engels en door de Nederlandse talenknobbel zijn mensen eerder geneigd om bijvoorbeeld links of bestanden in e-mails met ransomware aan te klikken.

Nederlanders worden ook relatief vaak getroffen door diefstal van een online-identiteit. Wereldwijd staat Nederland op plek negen. In 2016 werden bijna 6,6 miljoen online-identiteiten gestolen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inloggegevens voor e-mail, maar ook complete persoonsgegevens. Op de eerste plek in de lijst staan de Verenigde Staten. De tweede plek wordt ingenomen door Frankrijk.

Opvallend in het rapport is verder dat Nederland ook hoog genoteerd staat wat betreft de oorsprong van cyberaanvallen. In totaal komt 1,8 procent van alle computeraanvallen uit Nederland. Daarmee is Nederland zesde wereldwijd; in 2015 voerde Nederland deze ranglijst nog aan. Waarom Nederland minder aantrekkelijk is geworden als basis om aanvallen te lanceren is niet duidelijk. Het kan zijn dat de kosten voor aanvallen vanuit Nederland zijn gestegen, maar ook dat de politie meer aandacht besteedt aan cyberaanvallen.