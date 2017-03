Nederland kiest Tweede Kamer

Een kleine 13 miljoen Nederlanders mogen woensdag een stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De stembureaus gaan woensdag doorgaans om 07.30 uur open. Op sommige plekken, met name op NS-stations, kan dat al vanaf middernacht of in vroege ochtend. Kiesgerechtigden kunnen tot 21.00 uur hun stem uitbrengen.

Aan de verkiezingen doen 28 partijen mee, waaronder dertien die nog niet in de Kamer zijn vertegenwoordigd. In totaal zijn er 1116 kandidaten.

Naast de kiesgerechtigden in de 388 Nederlandse gemeenten, kunnen de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de ‘BES-eilanden’) hun stem uitbrengen. Het is de tweede keer dat de eilanden, die in 2010 de status van bijzondere gemeente kregen, meestemmen met de Tweede Kamerverkiezingen. De stemlokalen gaan vanwege het tijdsverschil woensdagmiddag om 12.30 uur Nederlandse tijd open en sluiten pas in de nacht van woensdag op donderdag.

Voor de verkiezingen zijn 12.980.788 mensen stemgerechtigd, blijkt uit gegevens die de gemeenten hebben doorgegeven aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Het aantal is inclusief de briefstemmers in het buitenland en de mensen op de BES-eilanden.