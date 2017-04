Nederland in de ban van reuzenpanda’s

Het leek wel op een ontvangst van een staatshoofd. Onder enorme belangstelling zijn woensdagavond de twee reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya uit China woensdag op Schiphol geland. Na een korte kennismaking met de pers en genodigden vertrokken de beren per vrachtwagen naar hun eindbestemming, Ouwehands Dierenpark in Rhenen.

Wu Wen en Xing Ya zijn de allereerste reuzenpanda’s die langdurig in Nederland gaan wonen. Safaripark Beekse Bergen had in 1987 ook twee panda’s, maar die waren slechts voor enkele maanden op bezoek.

Tientallen journalisten uit binnen- en buitenland stonden woensdag de twee panda’s op Schiphol op te wachten, samen met honderden genodigden onder wie tientallen kinderen. Ook de Chinese ambassadeur in Nederland Ken Wu was erbij.

De beren begonnen woensdagochtend aan hun reis vanuit Chengdu. Ze hadden een plek achter in het toestel in twee speciaal gemaakte boxen. Hun Chinese verzorger reisde met ze mee.

De Chinezen zijn dol op de reuzenpanda, die ze beschouwen als schattig knuffeldier. Maar de panda is bovenal een ambassadeur voor China, ingezet door Peking om banden met andere landen aan te halen. Alle panda’s zijn eigendom van de Chinese staat, en ook eventuele pandajongen blijven Chinees eigendom.

Ouwehands Dierenpark betaalt er flink voor: de Chinese overheid krijgt een miljoen dollar per jaar, het verblijf voor de panda’s kostte 7 miljoen euro. Voor dat geld ziet eigenaar Marcel Boekhoorn wel een langgekoesterde wens in vervulling gaan. Zijn park hoopt bovendien op hogere bezoekersaantallen.

Niet iedereen is zo enthousiast. De jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren, PINK!, noemde het „onethisch om levende wezens als handelswaar in te zetten”.

Wanneer het publiek zich aan de panda’s kan vergapen, is nog onbekend. Ze moeten eerst een aantal weken in quarantaine.