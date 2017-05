Nederland herdenkt donderdag, op honderden locaties, de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesmissies in later jaren. Om 20.00 uur ligt het openbare leven twee minuten stil.

Auteur Annejet van der Zijl spreekt in de Nieuwe Kerk in Amsterdam de 4 mei-voordracht uit. Daarbij zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima aanwezig, die daarna een krans leggen bij het Nationaal Monument op de Dam. Daar worden ook de twee minuten stilte in acht genomen. De jonge dichter die er zijn winnende gedicht mag voorlezen, is Güner Tuzgöl van het Eerste Christelijke Lyceum in Haarlem

Singer-songwriter Douwe Bob brengt donderdag een eerbetoon tijdens de jaarlijkse dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork. Deze herdenking begint met een stille tocht.

In ongeveer veertig dorpen en steden worden donderdagavond, direct na de Nationale Dodenherdenking, in totaal zo’n tachtig speciale voorstellingen gespeeld. In de voorstellingen wordt een relatie gelegd tussen de Tweede Wereldoorlog en nu.