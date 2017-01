Nederland en Duitsland vragen samen om uitleg

Nederland en Duitsland laten hun ambassades in Washington onderzoeken wat de gevolgen zijn voor hun burgers met een dubbele nationaliteit van het besluit van president Donald Trump om inwoners van zeven islamitische landen voorlopig te weren.

Ze hebben daartoe bij hun Amerikaanse gesprekspartners aangedrongen op uitleg en verduidelijking. Dat laten de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland, Bert Koenders en zijn Duitse ambtgenoot Sigmar Gabriel, in een gezamenlijke verklaring weten.

„Wij zijn vastbesloten om de rechten van onze burgers te beschermen en zullen hiertoe ook binnen de Europese Unie overleggen over de noodzakelijke stappen.”

In de verklaring zeggen de ministers dat beide landen zich met veel inzet inzetten in de strijd tegen het terrorisme. „In Europa is het niet ons beleid om mensen vanwege hun afkomst of religie te stigmatiseren. Bovendien is de bescherming van vluchtelingen, zoals vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag, een internationaalrechtelijke plicht die niet in twijfel getrokken mag worden. We geloven absoluut niet dat inreisverboden tegen miljoenen mensen op grond van hun nationaliteit, afkomst of religie, het juiste middel kunnen zijn in de strijd tegen het terrorisme.”