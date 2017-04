Op de Oirschotse Heide tussen Oirschot en de A58 heeft woensdagmiddag brand gewoed. De brandweer schat dat een gebied van 8 tot 10 hectare is zwartgeblakerd. Een stevige wind bemoeilijkte het bluswerk, maar desondanks wisten de brandweerlieden het vuur in ongeveer een uur te doven. De oorzaak is onbekend.