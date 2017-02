Nationaal Islamdebat, „liefst ook met PVV”

De PVV is „van harte uitgenodigd” om in de grootste moskee van Nederland deel te nemen aan het eerste Nationale Islamdebat. Die invitatie is enkele weken geleden aan de partij van Geert Wilders en aan negen andere prominente fracties in de Tweede Kamer verzonden, vooruitlopend op de verkiezingen op 15 maart.

Op vrijdag 10 maart wordt in de Essalam-moskee in Rotterdam voor het eerst door politieke partijen gedebatteerd over de rol en plaats van de circa 900.000 moslims in Nederland.

„Het lijkt me een kolfje naar de hand van de PVV om dat gesprek met ons aan te gaan”, zegt organisator Marianne Vorthoren, directeur van de Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR). „We willen dat debat heel graag voeren omdat je juist moet kunnen discussiëren met degenen met wie je het fundamenteel oneens bent. Van de PVV hebben we nog niets vernomen, maar dat kan nog komen.” Enkele andere partijen hebben inmiddels wel toegezegd.

De koepelorganisatie van islamitische organisaties in Rotterdam-Rijnmond vindt het „de hoogste tijd” om het debat aan te gaan, liefst met de lijsttrekkers van de tien meest prominente partijen in het parlement. Vorthoren: „Juist op dit punt moeten zij leiderschap en lef tonen.”

Volgens haar behoren kwesties als integratie, immigratie, terrorisme, criminaliteit en identiteit tot de belangrijkste thema’s in de verkiezingsstrijd. „Dan moet er mét ons worden gedebatteerd in plaats van óver ons.”

In dat Nationale Islamdebat schuwt de organisatie heikele vraagstukken niet, zoals de vraag of de islam wel in in Nederland past, of er plaats is voor hen en de circa 500 moskeeën en of de moslims zouden moeten ophouden met het aannemen van de slachtofferrol. Vorthoren: „We zien hoe deze vraagstukken ook in de moslimgemeenschap leven.” Om die reden wordt het debat in elk geval via livestream uitgezonden.

„Nederland is het mooiste land ter wereld: geloven we erin of ”pleuren we op”?”, is een van de vragen tijdens het debat, dat wordt geleid door de voormalige jongerenimam in Amsterdam-Slotervaart, Yassin Elforkani. Het debat wordt financieel ondersteund door de Stichting Democratie en Media.