Muziekprijs voor hoornist Van de Laar

Hoornist Rob van de Laar (1987) ontvangt donderdag in Maastricht officieel de Nederlandse Muziekprijs. De prijs, die wordt toegekend door het Fonds Podiumkunsten, is de belangrijkste overheidsprijs voor jonge klassieke musici.

Eigenlijk is het geen prijs, maar de afsluiting van een ontwikkelingstraject. Dat traject begint met een auditie. Verloopt die goed, dan krijgt de kandidaat een bedrag om zich te ontwikkelen. Na afloop van dat programma doet de musicus opnieuw auditie. Is er een positieve ontwikkeling, dan krijgt hij of zij de Muziekprijs.

De adviescommissie Nederlandse Muziekprijs zei over Van de Laar: „De commissie was al bij zijn auditie onder de indruk van het vakmanschap van zijn spel en de vanzelfsprekendheid waarmee hij lange, lyrische en vloeiende lijnen realiseert. Het is dan ook duidelijk voor haar dat deze kenmerken sinds zijn auditie verder zijn ontwikkeld.”

Van de Laar werkt inmiddels in Oostenrijk, waar volgens hem aanmerkelijk meer waardering is voor muziek.