Museumkaart weer volop benut

Museumkaarthouders hebben vorig jaar 8,5 miljoen bezoeken gebracht aan meer dan vierhonderd musea. De musea kregen via het Museumkaartsysteem 54,6 miljoen euro aan inkomsten. Dat is 5 procent meer dan in het jaar ervoor, waarin er 8,3 miljoen bezoeken met de kaart werden gebracht.

De exploitatie van de Museumkaart is ondergebracht in Stichting Museumkaart. Zij is onderdeel van de Museumvereniging, de brancheorganisatie van musea.

De Museumkaart, waarop tegenwoordig een pasfoto moet, kost 59,90 euro en is vanaf de aankoopdatum een jaar geldig. Voor jongeren tot negentien jaar kost de kaart 32,45 euro.