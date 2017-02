Muntenschat ontdekt in motorschip Eben Haëzer tijdens reparatie

In de romp van een schip is een oude muntenschat gevonden. Het geld zat in een kist in een geheime tussenruimte. Een expert gaat onderzoek doen naar de geschiedenis en de waarde, meldt Omroep Brabant. Het schip, de Eben Haëzer, lag voor reparatie in een werf in Raamsdonksveer.

In de kist zaten munten uit alle delen van de wereld, onder meer uit Nederlands-Indië. Het schip werd begin jaren dertig gebouwd in Capelle aan den IJssel. „Dit is een mirakel in de geschiedenis van de werf en een zeldzame vondst in de maritieme wereld”, zegt de commercieel directeur van de werf.