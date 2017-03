Motorrijder rijdt 120 kilometer te hard

Een 26-jarige motorrijder heeft dinsdagochtend zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij zeker 120 kilometer per uur te hard reed op de snelweg. Een motoragent zag de Barendrechter over de A15 scheuren en stelde vast dat hij snelheden haalde van minstens 240 kilometer.

De agent zette de achtervolging in en kon de wegpiraat aan de kant zetten. „Het heeft enige tijd gekost om hem te achterhalen. Daarna is een stopteken gegeven en is hij gestopt”, zei een politiewoordvoerster.

De man stopte uiteindelijk op de N57 ter hoogte van Vierpolders. Daar kreeg de motorrijder een bekeuring en moest hij zijn rijbewijs inleveren. De hoogte van de boete wordt later bepaald.