Moszkowicz verliest zaak tegen VPRO-serie

Advocaat Yehudi Moszkowicz en zijn vader Robert hebben het kort geding verloren tegen de VPRO over de dramaserie De Maatschap. Robert Moszkowicz beschuldigde de omroep van plagiaat en wilde de productie, die eind deze maand op de buis komt, verbieden.

Volgens Robert Moszkowicz hebben de makers zonder toestemming geput uit zijn autobiografie ‘De Straatvechter, mijn verhaal’, dat in 2014 is verschenen. De schrijvers van de serie ontkennen dit. Volgens de rechtbank in Amsterdam is er geen sprake van inbreuk op het auteursrecht, zo bleek vrijdag uit de uitspraak.

De vierdelige serie, met onder anderen Pierre Bokma en Daan Schuurmans, gaat over een advocatenfamilie en is geïnspireerd op de familie Moszkowicz. In de serie heten ze echter Meyer.