MORE scoort twee werken van Mankes

Museum MORE in Gorssel heeft twee werken van Jan Mankes (1889-1920) verworven, een portret van zijn echtgenote Annie Zernike en een van zijn vader Beint. Het museum heeft nu achttien schilderijen van Mankes in totaal.

Het portret van Annie (1918) is tot nu in bezit geweest van nazaten van de schilder. Dat van zijn vader, uit 1914, komt uit de nalatenschap van Mankes-verzamelaarster Annie van Beuningen-Eschauzier.

Mankes was volgens het museum een voorbeeld voor de latere collega’s Dick Ket, Edgar Fernhout en Henk Helmantel. Mankes had zelf erg gekeken naar de verre voorgangers Holbein en Dürer.

De aanwinsten worden tentoongesteld vanaf mei.

MORE is helemaal gewijd aan realisme. Nu is er een expositie van Johannes Grützke (1937). De Berlijner Grützke, die uitbundige zedenschetsen en (zelf)portretten maakt, wordt wel vergeleken met zijn grote Britse collega Lucian Freud. Komende zomer viert MORE de 85e verjaardag van Herman Gordijn komende zomer met een grote tentoonstelling van het werk van deze schilder, tekenaar en graficus.