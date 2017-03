Moordwapen Pim Fortuyn in Rijksmuseum

Het Rijksmuseum heeft het wapen waarmee Pim Fortuyn in 2002 werd vermoord sinds een jaar of vier in de collectie. Dat bevestigt het Rijksmuseum dinsdag na uitlatingen van voormalig museumdirecteur Wim Pijbes hierover in Quote. Het wapen is een Star Bonifacio Echeverria.

Het pistool ligt, met toestemming van de nabestaanden van Fortuyn, in de opslag van het museum. Er zijn geen plannen om het wapen op korte termijn tentoon te stellen. Het museum verwierf het pistool in 2012 van het Openbaar Ministerie, staat ook in het jaarverslag van 2012. Veel ruchtbaarheid heeft het Rijksmuseum destijds hieraan niet gegeven, zo stelt het museum.

Toen Pijbes zijn interesse in het wapen in 2010 voor het eerst uitte, leidde dat tot grote ophef binnen de top van het Rijksmuseum. Frits van Oostrom, voorzitter van de Raad van Toezicht, stapte zelfs op. Hij vond het wapen niet passen bij de identiteit van het museum.