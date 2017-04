Moordenaar Wiels getuigt in rechtszaal

De tot levenslang veroordeelde moordenaar van politicus Helmin Wiels, Elvis K., is woensdag in de rechtbank in Willemstad (Curaçao) aanwezig om te getuigen tegen verdachte Burney ‘Nini’ F.

Die wordt door het Openbaar Ministerie gezien als schakel tussen moordenaar K. en de opdrachtgevers voor de moord op de politiek leider van de onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano op het Antilliaanse eiland.

F. staat terecht voor uitlokking van moord en medeplichtigheid daaraan. Wiels werd in mei 2013 op een openbaar strand op Curaçao om het leven gebracht. Hij streed publiekelijk tegen corruptie op het eiland.

K., die vastzit in de gevangenis in Vught, werd afgelopen weekend overgevlogen naar Bonaire en is woensdag gearriveerd op Curaçao. Hij zal vandaag getuigen tegen de vermeende tussenpersoon.

De verdachte is uit veiligheidsoverwegingen niet aanwezig in de rechtbank, maar volgt de behandeling via een liveverbinding uit de gevangenis.

Bij de zitting is ook de broer van Helmin Wiels, Aubert, aanwezig. Hij volgt de zaak vanaf de volle publieke tribune.