Moordenaar Borst heeft ,,chronische psychose"

Bart van U., de man die politica Els Borst en zijn zus Loïs met tientallen messteken om het leven bracht, zou in een chronische psychose verkeren. Dat stelden woensdag vier deskundigen, onder wie psychiaters van het Pieter Baan Centrum, tijdens de behandeling van het hoger beroep in deze zaak.

De vraag waar het bij het gerechtshof in Den Haag vooral om draait, is of hij verantwoordelijk kan worden gehouden voor het doden van Borst in 2014 en zijn zus Loïs een jaar later.

Volgens de deskundigen wordt de ene situatie bij Van U. (40) sterker gestuurd door de psychose dan de andere. Van U. zou ook de neiging hebben om „achteraf dingen te vertellen die niet zo zijn gegaan maar door hem zo worden ingekleurd”. Zo zou hij zijn gedragingen goedpraten.

Van U.: Ik had Borst niet mogen doden

Van U. heeft bekend Borst en zijn zus met tientallen messteken te hebben gedood, maar de rechtbank in Rotterdam achtte Van U. vorig jaar in eerste aanleg niet toerekeningsvatbaar door zijn psychische stoornis en legde tbs met dwangverpleging op. Het Openbaar Ministerie had naast tbs ook acht jaar cel geëist en ging in hoger beroep.

Van U., onophoudelijk met zijn benen trillend en soms onverstaanbaar mompelend, gaf tijdens de zitting wederom aan dat hij „goddelijke opdracht” had gekregen om Borst te doden. Zijn zus Loïs, met wie hij samenwoonde, moest dood omdat ze hem in zijn optiek pestte. De rechter vroeg Van U. hoe hij - ruim twee jaar later - aankijkt tegen het doden van zijn zus. „Het is niet goed he, mag niet.”

Hij heeft spijt van zijn daden, zegt hij. „Het mag niet, het doet pijn, bij veel mensen.” Hij kan zich „een beetje” voorstellen dat mensen bang voor hem zijn. „Maar er is geen reden om bang voor mij te zijn. Je mag niet bang voor mij zijn.”

Zowel de familie van Van U. als de schoonzoon van Borst was woensdag aanwezig bij de behandeling. De rechter gaf aan dat het een zware dag voor hen zou zijn, „met pijnlijke en schokkende details”.

De inhoudelijke behandeling gaat deze week verder. Vrijdag volgt het requisitoir van het Openbaar Ministerie met daarin de strafeis.