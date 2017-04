Mooi weer maakt succes van Kom in de Kas

Dit weekend hebben 236.000 mensen een kijkje genomen in de kas van een kweker. Het was de veertigste editie van Kom in de Kas, het jaarlijkse evenement van de glastuinbouwers. Vooral het mooie weer op zondag lokte veel bezoekers.

Ruim tweehonderd groente-, bloemen- en plantentelers openden hun deuren voor het publiek. Ze willen laten zien hoe ze gezonde en veilige natuurproducten telen. De organisatie had gerekend op ruim 200.000 bezoekers en is aangenaam verrast dat het er veel meer zijn geworden. De laatste jaren kwamen er telkens zo’n 200.000 mensen op af. De kassen in het Westland trokken de meeste belangstelling.

Het openstellen van kassen begon voorzichtig in de jaren 60. Pas in 1977 werd de term Kom in de Kas voor het eerst gebruikt. De laatste jaren doen ook steeds meer andere agrarische bedrijven mee, net als toeleveranciers. Ook 2002 was een goed jaar, met 228.000 bezoekers.