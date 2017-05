Monteur verruilt bus voor bakfiets in Utrecht

Onderhoudsmonteurs van enkele grote bedrijven gaan de komende tijd met een elektrische bakfiets de binnenstad van Utrecht in. Ze parkeren hun bestelbusje aan de rand van het centrum en laden daar hun spullen over in een bakfiets. Het resultaat: minder bestelbusjes en minder uitstoot van uitlaatgassen in de binnenstad.

Coca-Cola, Douwe Egberts en KPN doen mee aan een proef met de bakfietsen. Die ging donderdag van start en duurt drie maanden. De gemeente hoopt dat het project CityServiceBike niet alleen de leefbaarheid ten goede komt, maar ook gunstig uitpakt voor de bedrijven zelf en hun klanten.

Utrecht neemt een reeks aan dit soort maatregelen om de logistiek duurzamer te maken. Het uiteindelijke doel is om in 2025 de hele stad ‘emissieloos’, dus zonder uitstoot van schadelijke stoffen, te bevoorraden.