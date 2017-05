Mondriaan na 125 jaar weer te zien

Een in 1891 door Piet Mondriaan geschilderde mand met appels wordt na 125 jaar voor het eerst weer voor publiek zichtbaar. Het Gemeentemuseum in Den Haag heeft het in langdurig bruikleen gekregen van de eigenaar en presenteert het binnenkort op de expositie De ontdekking van Mondriaan.

Het schilderij is een van de eerste stillevens van de destijds 19-jarige Mondriaan en vrij traditioneel. In april 1892 is het éénmalig geëxposeerd bij Kunstenaarsvereniging Kunstliefde te Utrecht. Het was de eerste keer dat hij iets tentoonstelde en hij kreeg er meteen positieve reacties op. Daarna belandde het in een privécollectie.

De tentoonstelling De ontdekking van Mondriaan gaat begin juni open en omvat zo’n driehonderd werken van Mondriaan plus brieven, foto’s en persoonlijke spullen en een reconstructie van Mondriaans Parijse atelier.

Dit jaar wordt de (vernieuwing van de) vormgeving in de afgelopen honderd jaar gememoreerd. Aanleiding is dat een eeuw geleden het tijdschrift De Stijl werd opgericht door Theo van Doesburg. Met onder anderen Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld vormde hij ook de gelijknamige kunstbeweging.