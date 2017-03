De nummer twee van het CDA, Mona Keijzer, noemt de negentien zetels die de partij in de voorlopige exitpoll krijgt „heel erg mooi”. Dat zei ze tegen de NOS. Het zou een winst van zes zetels betekenen voor de christendemocraten.

„Het kan altijd meer”, antwoordde ze op de vraag of ze tevreden was. „Het kan nog altijd meer worden. De avond is nog lang.” Ze ziet de voorspelde winst als een beloning voor „4,5 jaar hard werken”. „Hier staat een blij mens.”