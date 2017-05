Mogelijke geknoei met rondvaartvergunningen

De gemeente Amsterdam schort de officiële uitgifte van vergunningen voor rondvaartboten op. Mogelijk zijn er bij het aanvragen van vergunningen onregelmatigheden geweest.

„Deze berichten nemen we uitermate serieus”, aldus de gemeente woensdag in een verklaring. De gemeente laat zich daarom adviseren door experts van advocatenkantoor NautaDutilh. Ook gaat Amsterdam met de Autoriteit Consument & Markt bespreken of er een onderzoek naar de vermeende onregelmatigheden moet komen.

De gemeente laat zich niet niet uit over de aard van de mogelijke misstanden. Wel laat de gemeente weten dat bij één boot verkeerde papieren en foto’s zijn meegestuurd. Daardoor is bij het beoordelen van de vergunningaanvraag de puntentoekenning te hoog uitgevallen voor deze boot.

Amsterdam had de vergunningen voor grote rondvaartboten (langer dan 14 meter) vorige maand opnieuw verdeeld.