„Mogelijk waren ze verdwaald door slecht weer”

„Het was en is daar ter plekke heel erg slecht weer. Met veel verse sneeuw, wat het lawinegevaar vergroot. En ook nog eens erg slecht zicht. Het zou kunnen dat de drie daarboven zijn verdwaald, maar dat weten we natuurlijk nu niet.” Dat zegt een woordvoerder van de Nederlandse Ski Vereniging.

Volgens de woordvoerder gold in dat gebied gevaarcode 4, op een schaal van 5. „En 4 is een signaal dat je alleen mét een gids en met de juiste alarmspullen off-piste mag. Zelfs die gids denkt bij 4 al vijf keer na óf hij je wel meeneemt.” Het is niet onmogelijk dat de drie door het slechte zicht zijn afgedwaald en per ongeluk buiten de officiële piste zijn terechtgekomen. „Boven de boomgrens ziet alles er met al die sneeuwval en het slechte zicht hetzelfde uit. Het is goed voor te stellen dat ze zijn verdwaald.”

De skivereniging wijst iedereen zo vaak mogelijk op de gevaren van off-piste skiën. „Tussen op de piste en erbuiten is echt een enorm groot verschil. Een totaal andere tak van sport. Wij benadrukken altijd de gevaren van off-piste, soms dus met dodelijke afloop.”