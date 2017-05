Mogelijk koper kerk verzetsstrijder Johannes Post

Een onbekende overweegt om in het belang van het dorp Nieuwlande een bod te doen op de kerk van verzetsstrijder Johannes Post.

Dat liet de Actiegroep Behoud Gereformeerde Kerk Nieuwlande vrijdag weten. De kerk in het Drentse dorp kwam in het nieuws toen het gebouw onlangs te koop kwam. De actiegroep wil niet dat de kerk voor het dorp verloren gaat en wil er een oorlogsmuseum in vestigen. Hij wijst erop dat de kerk in de Tweede Wereldoorlog de „ziel van het verzet” was. Van deze kerk was de bekende verzetsstrijder Johannes Post lid. Nieuwlande herbergde in de oorlog honderden onderduikers.

Om het behoud van de kerk van Johannes Post

Het actiecomité noemt zich nu Stichting in oprichting Verzetsmuseum Nieuwlande. Het deelt mee dat de provincie Drenthe wil helpen met het opzetten van het museum. Ook B en W van Hoogeveen, waar Nieuwlande onder valt, zijn positief. Burgemeester Loohuis prees het initiatief in zijn toespraak op 4 mei.