Mogelijk droes in manege in Gouda

Op een manege in Gouda zijn mogelijk paarden besmet met droes, een zeer besmettelijke ziekte. De uitslag van onderzoek is binnen enkele dagen bekend. Op zijn Facebookpagina laat de manege weten dat er alles aan is gedaan om (verdere) besmetting te voorkomen.

De paarden die symptomen vertonen zijn apart gezet. Bij de ingang kunnen laarzen en schoenen worden ontsmet. De leiding van De Goudse Manege vraagt iedereen die er is geweest zijn kleren in de was te doen, om de besmetting niet aan andere paarden over te brengen.

Paarden die de ziekte onder de leden hebben krijgen zware keelontsteking, koorts en gezwollen klieren. Onlangs meldde de lokale omroep 1Limburg dat in het zuiden van Limburg enkele gevallen waren vastgesteld.