Moerdijkbrug dicht voor vrachtverkeer om wind

Vanwege de harde wind is de Moerdijkbrug donderdagavond afgesloten voor vrachtverkeer. Daartoe werd besloten nadat een aanhanger van een vrachtwagen omver was geblazen op de brug over het Hollands Diep.

Truckers richting Breda moeten omrijden via de A15, A27 en A59. Richting Rotterdam moeten ze op knooppunt Zonzeel de richting Utrecht aanhouden, meldde Rijkswaterstaat. Voor personenauto’s is de brug in de A16 donderdagavond gewoon open.

Op diverse plaatsen zijn vrachtwagencombinaties door de wind omgeslagen, onder meer op de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Daar kwam een truck dwars over de weg te staan, ingeklemd tussen beide vangrails. Iets na 18.00 uur meldde de ANWB dat de A16 van Rotterdam richting Breda weer open was. Het leed was toen al geschied, aldus een woordvoerder. Rond Rotterdam stonden lange files.