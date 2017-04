MIVD waarschuwt: Destabilisering door Russen

De militaire inlichtingendienst MIVD waarschuwt voor destabiliseringspogingen door Rusland. Ook ziet de dienst dat de toch al grote dreiging van cyberaanvallen steeds geavanceerder wordt. Hierbij zijn de Nederlandse ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken belangrijke doelen.

De MIVD schrijft dat in het jaarverslag over 2016 dat maandag is gepubliceerd. Ook het afgelopen jaar is volgens de dienst de Russische dreiging tegen Nederlandse en Europese belangen en de NAVO groter geworden.

MIVD-directeur Onno Eichelsheim noemt de combinatie van groeiende Russische militaire kracht, hybride oorlogvoering en het manipuleren van westerse besluitvorming „verontrustend”. „Rusland wil invloed houden in de landen om zich heen en streeft naar een flink kleinere rol van de NAVO omdat het zich bedreigd voelt”, aldus Eichelsheim.

Bij de zogeheten hybride oorlogvoering (waarbij geen sprake is van een openlijk conflict) speelt de Russische militaire inlichtingendienst GROe volgens de MIVD een hoofdrol. Die richt zich volgens de MIVD niet alleen op militaire doelen, maar ook op verkiezingen en het beïnvloeden van de publieke opinie. Cyberaanvallen zijn daarbij een middel om berichtgeving te beïnvloeden of informatie te stelen.

Alleen al vorig jaar zijn in Nederland enkele honderden hackpogingen vastgesteld door buitenlandse inlichtingendiensten. De belangrijkste overheidsdoelwitten waren volgens de MIVD de ministeries van Defensie en Buitenlandse Zaken en de veiligheidsdiensten. Ook hadden buitenlandse hackers het voorzien op hightech-bedrijven en de defensie-industrie.

De MIVD heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de herkomst en kenmerken van de aanvallen en hackers, waardoor de sensoren van het zogeheten Nationaal Detectie Netwerk hackpogingen in het vervolg kunnen herkennen.

De dienst ziet dat hackers steeds zoeken naar nieuwe en effectievere methodes om ongemerkt systemen binnen te dringen. Nog steeds wordt het geprobeerd via gerichte kwaadaardige e-mails (spearfishing) en geïnfecteerde websites (watering holes), maar ook is steeds vaker sprake van aanvallen op hardware of injectie van malware via wifinetwerken.