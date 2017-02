Mittendorff nieuwe burgemeester Heumen

Marriët Mittendorff (CDA) wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Heumen. De gemeenteraad heeft haar voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Mittendorff vervulde sinds begin dit jaar al de functie van waarnemend burgemeester. Ze volgde daarmee Paul Mengde op die met pensioen ging. Mittendorff is 64 jaar oud. Van 2002 tot 2010 was ze locoburgemeester en wethouder in Eindhoven. Van juni 2011 tot april 2012 was ze waarnemend burgemeester van gemeente Ommen. Mittendorff is getrouwd, heeft twee kinderen en woont sinds kort in Malden, gemeente Heumen.

Op 18 mei wordt Mittendorff geïnstalleerd als burgemeester.