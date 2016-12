Mist hindert vliegverkeer

Door de mist kampt het vliegverkeer op Schiphol donderdag met vertraging en annuleringen. Volgens een woordvoerster van de luchthaven bedraagt de gemiddelde wachttijd ongeveer drie kwartier. Hoeveel vluchten er zijn gecanceld, kon zij niet zeggen.

De verwachting is dat de overlast nog de hele dag duurt. Schiphol adviseert reizigers de website in de gaten te houden voor informatie over hun vlucht.

Het vliegverkeer ondervond woensdag ook al problemen door de mist. Het KNMI waarschuwt voor dichte mist in het hele land, met uitzondering van het oosten. Naar verwachting verdwijnt de mist de komende uren op de meeste plaatsen.

Ook vluchten van en naar Eindhoven Airport hebben last van de mist. Donderdagochtend zijn negen vluchten vertraagd en zijn vier toestellen uitgeweken, drie naar Maastricht en een naar Weeze. Volgens een woordvoerster is de mist op Eindhoven Airport rond het middaguur opgetrokken, maar kan het zo maar weer dichttrekken.