Ondanks de waarschuwingen voor slecht weer, vallen de problemen op de Nederlandse wegen erg mee. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Het is zelfs rustiger dan normaal op de vrijdagnamiddag.

De verwachting was dat vooral de harde wind het verkeer parten zou spelen. Volgens het KNMI is er aan zee kans op een noordwesterstorm met windstoten tot 105 kilometer per uur. Hier en daar valt sneeuw. Later vrijdagavond en in de nacht neemt de wind in kracht af.