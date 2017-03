Minder strafbare bedreigingen tegen politici

Politici hebben vorig jaar vaker bedreigingen ontvangen, maar het aantal strafbare bedreigingen van volksvertegenwoordigers en bewindslieden is juist gedaald.

Dat meldde het Openbaar Ministerie maandag op basis van cijfers van het Team Bedreigde Politici van de Haagse politie over het jaar 2016. Bij het speciale politieteam kwamen vorig jaar 239 meldingen binnen van een mogelijke bedreiging. Dat waren er iets meer dan de 200 meldingen in 2015.

Vorig jaar zijn 65 van die meldingen als strafbare bedreigingen beoordeeld. In 2014 lag dat aantal nog op 92.

Van die 65 strafbare bedreigingen heeft het OM in veertien zaken de verdachte gedagvaard of opgeroepen voor een zogenoemde OM-hoorzitting. In dat laatste geval komt er geen rechter aan te pas, maar legt het OM een straf op.

In zes zaken heeft een rechter al uitspraak gedaan. De vonnissen varieerden van voorwaardelijke gevangenisstraffen (soms gecombineerd met een werkstraf) tot (soms deels voorwaardelijke) werkstraffen. Twee jeugdige verdachten kregen van de officier van justitie een berisping.

Vier zaken werden door het OM geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs of omdat het feit niet strafbaar werd geacht. In zeven zaken konden de verdachten niet worden opgespoord. De vervolging van twee verdachten in het buitenland is aan die landen overgedragen. 36 van de 65 zaken zijn nog in behandeling bij politie of OM.

Zes oude zaken uit 2015 leidden vorig jaar in één geval tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Een andere verdachte is na bedreiging van een politicus door de rechtbank in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst.